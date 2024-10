Atletica I Runnerini Doc Afaph protagonisti ai campionati italiani Csi disputati a Riccione. Argento e bronzo per Enea Chesi. Gabriel Christian Goga sale sul podio

I Runnerini Doc Afaph in luce ai nazionali di atletica leggera Csi di Riccione Tre medaglie per Goga e Chesi. Ad aprire i giochi ci pensano i Cadetti allenati da Marco Del Medico con un prezioso bronzo di Gabriel Christian Goga nel salto in lungo. Per lui una performance in crescendo e tre salti in progressione con il terzo posto sul podio tricolore con la misura di 5,84 m. Si distingue poi negli 80 m (13°, 10“01) e sui 300 m (16° - 40“13). Sfiora il podio nel lungo ed è 4° con 4,75 m Gabriele Giannetti che vince con ampio margine anche la batteria dei 300 m e chiude 15° in 40“09.

Prova da lode per Nicola Cuturi sui 300 m nella batteria dei più competitivi. Si piazza 8° con 38“98 e ottiene il medesimo verdetto nei 80 m (9“88) e un buon 15° gradino nel lungo con 5.22 m. Enea Chesi (Esordienti A) gioca le sue carte e conquista due medaglie. Parte come una scheggia nei 50 m allunga nel finale e fa suo l’argento con 7“93. Un’esplosività naturale e rapidità micidiali nel lungo gli fanno conquistare un bronzo con 4.15. Nel vortex è 40° (25,25 m) e per un solo punto è quarto nella classifica triathlon. Soddisfatti i coach Vittoria Bertelloni, Riccardo Lazzarotti e da Elisa Fruzzetti .

Tra gli Esordienti in luce la poliedrica e veloce Sara Fregosi nel triathlon (23ª assoluta; 3,43 m lungo, 18,68 m vortex e 50 m 8“45). Non è da meno Malek Ben Azizi che ben si distingue nei 50 m (9“07) e nel lungo (3.15 m). Tra le Ragazze lottano e si destreggiano in prove di livello Alessia Giusti, che si difende nei 60 m ( 9“28) e alto (1,15 m) e Gaia Adele Coppedè (lungo 3,21 m, vortex 18,33 m e 60 m 10“29). Tra i Ragazzi migliora il personale di 4“ abbondanti, Francesco Lazzarotti. Una corsa sofferta e meditata con un prezioso 5° di batteria e 3.27.05 (21°) su un lotto di 69 rivali. Tra i master Amatori B Simone Fregosi si mette in luce sui 100 m. Terzo in batteria chiude 8° in 14“69. Ben di distingue nel disco (14° - 16“06) ma è costretto alla resa nei 200 m per un problema muscolare.

La coach Vittoria Bertelloni, si cimenta nel lungo Amatori B femmine e si piazza 6ª. Resta fuori dai giochi per un errore tecnico nell’iscrizione il ragazzo Diego Ernesto Francini che sicuramente potrà rifarsi nelle prossime gare.