Atletica, i runnerini doc afaph protagonisti alla “cento chilometri del passatore“. Giuseppe Bonuccelli e Mirco Ridolfi portano a termine la rinomata ultra maratona

Una coppia d’eccezione per i Runnerini Doc Afaph ha preso parte alla rinomata “Cento chilometri del Passatore“. Un’impresa no limits, tecnicamente impegnativa in cui la preparazione è fondamentale. Giuseppe Bonuccelli e Mirco Ridolfi si sono messi in gioco in questa estenuante corsa valida come campionato italiano Fidal assoluto e Master.

"Per me – spiega un entusiasta Bonuccelli – è stata una prima esperienza stupenda anche se, per problemi sul tracciato dovuti all’alluvione del 2023 è arrivata a oltre 102 km. A causa di un infortunio al polpaccio non sono riuscito ad esprimermi come avrei voluto ma è stato bellissimo portarla a termine. É stato un viaggio spettacolare con gente calorosa ad accoglierti, musica e tanto coinvolgimento. Sicuramente la consiglio a tutti e la rifarò".

Dopo aver fatto i primi 50 km con Mirco, che ha vissuto la corsa in maniera soft con già sei efizioni alle spalle, Giuseppe ha allungato il passo e, nonostante i crampi al 75° km ho stretto i denti e chiuso la corsa. L’ultra maratona, giunta alla 49ª edizione con partenza dal duomo a Firenze ed arrivo in centro a Faenza nel Ravennate ha visto in gara ben 2894 partecipanti. Ridolfi , ha concluso la prova in 12 ore 9’20“ si è piazzato 77° della categoria SM55 e 541° assoluto , mentre Bonuccelli ha chiuso al 52° gradino tra gli SM50 con un 326° posto assoluto fermando i cronometri a 11 ore 1’ 26“ a una media di 6’36“ a km.

"Era la mia sesta partecipazione – dice soddisfatto Ridolfi –. Il mio personale è di 9 ore e 40’ ma questa volta ho un po’ ritardato perché non avevo l’obiettivo di migliorarmi. L’obiettivo era arrivare al traguardo e ci sono riuscito". Al loro fianco come accompagnatori , li seguivano con il pulmino dell’Adaph e in bicicletta, gli amici e atleti Roberto Lazzini e Giuseppe Ramagini che sono stati fondamentali per il loro supporto.

v.b.