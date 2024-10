Atletica: il mezzofondista alla gara internazionale Under 23. Nicolò Cornali convocato in azzurro. Correrà a Trieste i 10 chilometri

Il quarto posto ai recenti campionati italiani Promesse di Arezzo aveva lasciato un po’ di amaro in bocca a Nicolò Cornali, il mezzofondista dell’Atletica Reggio arrivato a soli 7 secondi dal podio. Oggi può invece sorridere perché è stato convocato per l’International Road Race Match che si terrà a Trieste domenica 20 sulla distanza di km 10 e il nome di Cornali è presente nel quartetto azzurro al via. E’ un confronto internazionale Under 23 tra l’Italia e Danimarca, Francia, Inghilterra, Israele, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia e Svizzera. La gara arriva un mese prima dei campionati europei di cross in Turchia e funge da test in vista di questo confronto continentale. Per Cornali, classe 2003, è la prima convocazione in Under 23, quarta in assoluto, considerando le junior del 2021 e 2022 e i mondiali universitari 2024.