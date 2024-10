Atletica leggera, finale allieve a Campi Bisenzio. Risultato storico per la polisportiva amaranto. La Pontevecchio è quinta in Italia. Brillano Suppini e Barbagallo

La Pontevecchio nella storia. Dopo i successi ottenuti nel pattinaggio artistico – il titolo iridato di Alessandro Liberatore – ecco l’atletica leggera che scrive una delle pagine più gloriose della società amaranto. Nella finale A oro, a Campi Bisenzio (Firenze), la formazione allieve chiude al quinto posto la classifica di società. Alle spalle degli squadroni dell’atletica, ecco le allieve della Pontevecchio che dimostrano di avere un futuro davvero roseo. Per conquistare il quinto posto finale, servono 18 risultati di livello. E le migliori sono Carlotta Suppini, 12’’57 nei 100 e Sophie Barbagallo, 1,68 nell’alto, che conquistano la medaglia d’oro.

D’argento Teresa Primiceri nei 1500 (4’51″85) e nei 3000 (10’37″68) e pure la 4x100 (Zaccherini, Suppini, Barbagallo, Conversa) che chiude in 48″55.

Terzo posto per Vittoria Grandi nel salto triplo (11,94). E ancora quinti posti per Eleonora Accinelli nei 100 ostacoli (15″23), Sophie Barbagallo nel giavellotto (35,88) e di Carlotta Suppini nei 200 (25″76). Sono settime Vittoria Grandi nel lungo con 5,14 e Arianna Giubilo nel 400 ostacoli in 1’07″28. Bene anche Giulia Scaramagli, ottava nei 2000 siepi in 8’27″18 e nona negli 800 in 2’31″78. Nona nel disco Letizia Angelini con 21,51 e decima nell’asta Cecilia Bartolotti con 2.00 metri. Undicesima la 4×400 di Giubilo, Ferrara, Accinelli eGrandi in 4’15″28, Arianna Giubilo nei 400 in 1’01″88 ed Eleonora Accinelli nel peso con 8,63.

La squadra maschile, nella finale B del gruppo Nord-Est, a San Biagio di Callalta (Treviso) si piazza all’undicesimo posto. Ai regionali ragazze e ragazzi di Piacenza, infine, da registrare il titolo conquistato da Fabio Bellagamba nel lancio del vortex.