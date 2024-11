Atletica leggera. Gs Orecchiella festeggia la Pieroni che trionfa fra le "Ladies» alla "Stracastelnuovo»

Roberta Pieroni ancora a segno, con una bella vittoria nella categoria "Ladies" alla recente "Stracastelnuovo". L’atleta del Gruppo sportivo Orecchiella si è imposta, grazie ad una prestazione di buon livello e contro avversarie di valore, a conferma che sta chiudendo in crescita una stagione lunga e impegnativa che l’ha vista spesso protagonista. Oltre al successo della Pieroni, per i colori della società garfagnina, da segnalare il gran terzo posto assoluto del giovane Mattia Della Maggiora, l’affermazione nella categoria "Oro" dell’intramontabile Franco Olivari ed il terzo posto di categoria di Igor Marracci.

Risultati, dunque, più che soddisfacenti, in vista di altre gare in calendario nei prossimi fine settimana, per concludere l’anno del migliore dei modi. Un anno che ha visto la portacolori della società biancoceleste conquistare risultati di prestigio nella sua categoria che danno il giusto premio ad allenamenti e sacrifici, alla costante ricerca di buone prestazioni, con tanta passione e voglia di mettersi sempre alla prova, come nello spirito di chi pratica il mezzofondo e la corsa in montagna, discipline tradizionalmente di grande fatica, ma che arricchiscono chi li pratica, da un punto di vista non solo sportivo, ma anche umano e caratteriale. E gli atleti del Gs Orecchiella Garfagnana ne sono continuamente la tangibile dimostrazione.

Flavio Berlingacci