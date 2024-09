Atletica leggera: il dirigente Luca Bertoli, responsabile della selezione regionale, ringrazia i suoi atleti. "Alla fine anche a Mantova è finita in gloria»

Alla fine, anche a Mantova… è terminata in gloria. La selezione reggiana, che ancora una volta ho avuto l’onore di guidare in tradizionale maglia granata, ha vinto per l’ottava edizione consecutiva, l’Esagonale del Po, torneo nato nel lontano 1981 che ha celebrato la sua 38ª edizione. Ovviamente grazie a tutte le società reggiane per l’impegno e la collaborazione, bravi gli amici dell’Interflumina di Casalmaggiore che hanno organizzato l’evento". Così parla Luca Bertoli, dirigente dell’Atletica Guastalla Reggiolo, ma in questo caso responsabile della formazione reggiana che si è imposta in questo bel trofeo interregionale che vede impegnate alcune società rivierasche. Quasi tutti i reggiani sono saliti sul podio nelle due categorie previste, cadetti e allievi e alcuni hanno pure stabilito il primato personale. A Mantova hanno gareggiato atleti di Self, Atletica Reggio, Atletica Castelnovo Monti, Corradini Rubiera e Atletica Guastalla Reggiolo. Vediamo i vincitori tra i cadetti: Thi Van Claire Diarra nei 1000 femminili in 3’07’’86, Andrea Vinsani sui 100 hs. in 13’’90, Nicolò Mastropietro nel salto in alto con il personale di m 1,79, Giulia Landini con m 12,28 e Michael Iovine con 14,91 (personale) nel getto del peso, Alessandra Paglia con 36,90 e Simone Mabilli con 42,93 nel lancio del giavellotto. Anche nella categoria allievi ci sono diversi primi posti: Francesco Bigi sui 110 hs. in 15’’15, Viola Canovi in 24’’96 e Marco Liccardo in 22’’97 sui 200, la staffetta svedese mista e ancora nel salto in alto Margherita Russo con m 1,51 e Christian Soliani con 1,84. Nel salto in lungo vincono Sofia Galeotti con 5,05 e Simone Aprea con m 6, nel giavellotto, infine, prima Asia Bezzi con la misura di m 34,60. La classifica finale ha dunque visto primeggiare la provincia reggiana, su Parma, Cremona, Modena, Piacenza e Mantova. In una gara a parte, vittoria sugli 800 di Alessandro Casoni della Corradini in 1’51’’66, mentre a Copparo Mariam Essadqi ha vinto i 400 piani in 59’’59, migliorandosi a distanza di ben sette anni, in parte inattivi. Societari allievi. Alcuni dei ragazzi che hanno gareggiato a Mantova saranno in lizza anche ai campionati di categoria. A Sulmona gareggiano le allieve della Self nella finale A Argento, mentre i maschi sono impegnati a Imperia nella finale B nordovest.

Claudio Lavaggi