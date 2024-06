Atletica leggera: la velocista ferma il cronometro a 11’’23 al suo debutto in Diamond League. Dosso solo quarta a Stoccolma: "Così non va bene»

"No, non sono contenta – sono le prime parole di Zaynab Dosso al traguardo dei 100 metri di Stoccolma chiusi al quarto posto in 11’’23 – per il mio debutto in Diamond League speravo davvero qualcosa di diverso. A mente calda non so dire cosa non sia andato, le sensazioni non erano male, ma il finale non è stato all’altezza e il tempo che ne è uscito è deludente. Ora valuterò a mente fredda con il mio tecnico come ritrovare brillantezza prima della gara di Roma. Meglio sbagliare oggi che agli europei". Era il meeting di Stoccolma che vedeva al via alcune delle più forti velociste del mondo, peraltro a loro volta su tempi modesti, danneggiate anche dal vento contrario di 0,8 m/s e da una pista apparsa lenta. La Dosso non parte male e nei primi trenta metri è al livello delle migliori. Il momento-no capita agli 80 metri, ove pare disunirsi un po’, per andare a chiudere quarta. Di buono c’è che davanti si trova solo atlete che non disputeranno i campionati europei.

Vince infatti la gambiana Gina Bass in 11’’15, sull’ivoriana Marie Josée Ta Lou in 11’’16, la statunitense Brittany Brown in 11’’18, Zaynab Dosso appunto in 11’’23 (è la sua decima prestazione di sempre, la peggiore del 2024) e poi ancora la svedese Julia Henriksson lontana a 11’’37, l’ungherese Boglàrka Takàcs in 11’’40, la jamaicana Natasha Morrison in 11’’41 e la kazaka Safronova in 11’’65. Ora il tempo per affinare la forma è poco, gli europei iniziano venerdì, Dosso in gara sabato 8.

c.l.