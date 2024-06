Atletica leggera: lo junior autore di una grande performance ai campionati di prove multiple. Stradi vince la medaglia di bronzo

A Lana, in Alto Adige, si sono disputati i campionati giovanili di prove multiple per le categorie allievi, juniores e promesse e in quella junior è arrivata una strepitosa medaglia di bronzo da parte di Francesco Stradi, portacolori di Atletica Reggio e allenato da Arno Cavazzoli.

Stradi, primo anno under 20, su dieci prove ha vinto quella del lancio del disco con m 37,87 e si è migliorato in altre sei, chiudendo con 6535 punti.

Nel dettaglio, ecco i personali: 11’’45 sui 100, 51’’54 sui 400, 16’’24 sui 110 hs., m 1,86 nel salto in alto, m 37,87 nel disco e m 3,90 nel salto con l’asta.

Non lontano dalle sue migliori prestazioni di sempre, il 6,56 del salto in lungo, l’11,48 del getto del peso, m 45,99 nel giavellotto e 4’50’’42 sulla gara conclusiva dei m 1.500. La prestazione del non ancora 18enne Stradi fa ben sperare in una disciplina in cui Reggio può vantare nel passato ottimi decatleti come Stefano Cellario e Michele Calvi.

Nell’eptathlon allieve, 27ª con 3958 punti Sofia Galeotti (Self Montanari e Gruzza).

c.l.