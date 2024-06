Atletica leggera: non solo Dosso e Bouih sono candidati a fare bene ai campionati italiani che si aprono oggi a La Spezia. Reggio punta a un buon bottino di medaglie

I campionati italiani d’atletica leggera che si aprono oggi pomeriggio a La Spezia si svolgono, per la prima volta nella loro storia ultra centenaria, nell’impianto della cittadina ligure, terra di Stefano Mei presidente della Fidal.

Assenti per motivi vari le stelle della velocità maschile come Jacobs, Tortu e Ali, Reggio si presenta con diversi atleti tesserati per più società e alcuni di loro puntano dritto a una medaglia. Ovviamente lo scettro spetta a Zaynab Dosso delle Fiamme Azzurre, favoritissima sui 100 e a probabile podio (se li correrà) sui 200. Le Fiamme Gialle presentano Yassin Bouih che vuole vincere i 3000 siepi e scendere a 8’15’’ per trovare la qualificazione olimpica. Sulla sua strada troverà i gemelli Zoghlami, mentre Pietro Riva, il poliziotto lombardo trapiantato a Rubiera e allenato da Stefano Baldini, può fare molto bene sui 1500. La Corradini Rubiera ha due alfieri di grande valore, in particolare Sara Nestola sui 5000, chiusa solo dal "mostro" Nadia Battocletti, oltre a Giuseppe Gravante sui 1500. I 5.000 li corre anche Enrica Bottoni, con l’obiettivo di migliorarsi ancora. La Self Montanari e Gruzza ha invece tre possibili finalisti, Sara Cantergiani sui 400 hs, Vivian Osagie nel peso e Michael Kyereme sui 100. Inoltre schiera la staffetta 4x100 con Laura Tenuta, Anna Ofidiani, Giulia Gazzoni e Sara Cantergiani. La Gazzoni, classe 2005 e dunque junior, è la più giovane tra tutti i nostri atleti a La Spezia. La Fratellanza Modena schiera tre reggiani per cinque gare: a livello individuale è da finale Sandra Milena Ferrari, sia sui 100 hs. sia nel salto in lungo, dove una medaglia è più che un’ipotesi. Alexandru Zlatan sarà schierato sia nella gara individuale dei 100 sia nella staffetta 4x100 e da lui ci si attendono progressi. Infine Alessia Baldini è staffettista della 4x400 canarina che ha le carte in regola per un posto sul podio. La prima a scendere in pista oggi è Sara Cantergiani alle 17, poi 100 uomini e donne con la finale femminile alle 21,10 (batterie alle 19,40), 5000 maschili e femminili dalle 21,35 e staffette 4x100 in chiusura. Domani dalle 14,30 la seconda giornata; gli Assoluti di La Spezia saranno trasmessi oggi e domani in diretta su RaiSport dalle 19 alle 21.30, le gare non coperte dalla Rai sono in diretta streaming sul sito www.atleticaitaliana.tv.

Claudio Lavaggi