Atletica leggera. Senesi in bella evidenza al Meeting Città di Pietrasanta. Ceccherini centra il titolo toscano. Moscatelli domina

Sabato 7 settembre, si è disputato all’interno dell’impianto sportivo Falcone e Borsellino, Lucca, il Terzo Meeting Città di Pietrasanta, valido come Campionato Toscano Allievi/e e Juniores m/f. L’evento ha dato ufficialmente il via alla seconda parte della stagione outdoor dell’Uisp Atletica Siena. Dopo la pausa estiva di agosto, gli atleti senesi si sono fatti trovare pronti in vista dei nuovi appuntamenti in questo finale di stagione. A dimostrare di essere in un ottimo stato di forma è stato proprio Andrea Ceccherini (foto a sinistra), che in gara nel salto triplo è riuscito a conquistare con la misura di 14.19 m il titolo toscano Juniores in palio. Buone prestazioni sono arrivate anche da Linda Moscatelli (foto a destra) (reduce da un incoraggiante 56’’07 nei 400 m al meeting di La Spezia il 3 settembre), che in gara nei 400 hs ha fermato il crono in 1’01’’41, vincendo; Alyssa Geyer, che con il tempo di 10’’53 ha conquistato la prima posizione negli 80 m categoria Cadette; Ares Gepponi, che con la misura di 13.43 m è riuscito a imporsi in terza posizione nel getto del peso. Risultati che fanno ben sperare il club senese, in vista anche della Finale B del Campionato Italiano di Società Assoluto su pista, storica finale a cui prenderà parte la squadra femminile e che si svolgerà sabato 21 e domenica 22 settembre a Prato, all’interno dello stadio Mauro Ferrari. Un evento che permetterà ad alcune delle migliori società sul territorio italiano di confrontarsi apertamente sul campo. Andrà invece in scena domenica, al Campo Scuola Renzo Corsi di Siena, la Coppa Toscana Ragazzi/e - Triathlon Siena, Arezzo, Grosseto, con gare di contorno Esordienti e Meeting assoluto, valido come Campionato Toscano Allievi/e; una manifestazione inserita nel Global Calendar Wa che rappresenta un ottimo ultimo test di avvicinamento alla tanto attesa finale societaria.