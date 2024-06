Atletica, Ottimi riscontri cronometrici per i runnerini doc afaph alla “Corri cecina“ disputata a fivizzano. Tiziana Pizzi conquista l’argento, bene Meruzzi, Liberatori, Fregosi e Mazzoni

I Master dei Runnerini Doc Asd Afaph in gran spolvero alla 12ª Corri Cecina, kermesse inserita nel Trofeo Corrilunigana - Memorial Franco Codeluppi, disputata a Fivizzano su un tracciato in saliscendi molto tecnico tra strada e sterrato di circa 8,6 chilometri. In un clima gioviale e divertente, grazie al padrone di casa Riccardo che ha curato regia della manifestazione. Per i colori apuani Afaph è sceso in campo un magico quintetto che ha ben figurato nelle rispettive categorie.

Come da copione, forte del percorso di crescita manifestato già nelle ultime gare sotto l’occhio vigile del suo allenatore Vitaloni, si è egregiamente espressa nella categoria P Tiziana Pizzi che ottiene un meritatissimo argento con il tempo di 42’13“. Nel raggruppamento D si conferma in ottima spinta il polivalente Guglielmo Meruzzi che si classifica al settimo posto fermando i cronometri a 38’29“. Degne di nota le prestazioni dei compagni di squadra che hanno lottato alacremente su questo percorso molto impegnativo e tecnico immerso nella natura. Emiliano Liberatori è giunto 7° categoria F in 44’18“. Simone Fregosi, reduce da una miriade di competizioni tra strada e pista, si piazza 10° nella categoria E col tempo di 47’14“, mentre l’indomito professore Gianluca Mazzoni in 58’ si classifica 10° nella cat. F. Tutta la rosa presto sarà nuovamente di scena nel Trofeo Corrilunigiana ad Equi Terme il prossimo 7 giugno.

Vi.Be.