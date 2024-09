Atletica, quarto posto a Livorno. Bene la Francesco Francia. Sef Virtus, promozione d’argento. Cuccoli: "Tanti giovani di valore»

La Sef Virtus torna in serie A argento centrando così l’obiettivo stagionale.

Si è svolta a Livorno la finale serie A Bronzo del campionato di società assoluto di atletica nella quale la Sef Virtus Emilsider si è classificata al quarto posto, conquistando in questo modo un più che meritato passaggio nella serie A Argento per il 2025.

Ottimi piazzamenti sono venuti dall’esperto Teodorico Caporaso secondo nella 5 chilometri di marcia come Daniele Ragazzi, stesso piazzamento nel salto triplo e quarto nel salto in lungo.

Buono anche il secondo posto di Andrea Ghiselli nel lancio del giavellotto, ancora una volta oltre i 60 metri.

Quarta la staffetta 4x100 composta da Marini, Gianantoni, Tardito e Trotto come Davide Piccolo nei 400 metri a ostacoli e Marco Gianantoni quarto nei 200 metri. Notevole l’apporto del giovanissimo allievo Matteo Maranini nel salto in alto, quinto con il primato personale raggiunto a quota 1,99 metri.

Nel settore femminile ottimo esordio di squadra della Francesco Francia in serie A Bronzo con il sesto posto, in evidenza a livello individuale Chiara Setti prima nei 3000 siepi e Sara Mongiusti terza nel salto con l’asta.

Il presidente della Sef Virtus Stefano Cuccoli è fiducioso per il futuro: "Ci sono molti giovani promettenti in squadra, in particolare sta funzionando molto bene la collaborazione con la società Francesco Francia che ha permesso di allestire un’ottima squadra anche per il campionato di società allievi, confermata anche quest’anno in finale Argento".

A Sulmona nel fine settimana sarà in programma la loro finale.

Matteo Alvisi