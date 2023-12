Atletica, raccolta fondi online per i giovani con difficoltà economiche: ben 144 i donatori. Talenti ‘adottati’: alla Libertas oltre 13.000 euro

Si è conclusa con un grande successo la raccolta fondi del progetto ‘Adotta un Atleta’ della Libertas Atletica Forlì. Ideato in collaborazione con IdeaGinger.it, una piattaforma specializzata in crowdfunding, il progetto aveva come obiettivo il sostentamento degli atleti in situazione di difficoltà economiche. È la stessa presidente Sara Samorì a spiegare: "La Libertas è una società giovane fondata nel 2016 e fin dal primo anno, ci siamo posti il dovere di agevolare le famiglie meno abbienti, riducendo per loro in maniera consistente la quota di iscrizione alla Scuola di Atletica. Quest’anno gli iscritti hanno superato le 120 unità e di pari passo sono aumentate le richieste delle famiglie disagiate, a cui la società è riuscita a dare sostegno, seppure con comprensibili difficoltà. Per non parlare del nostro centro estivo durante il quale sono stati accolti gratuitamente i bambini delle famiglie alluvionate. Questi ragazzi necessitano di vestiario e materiale specifico, indispensabili per continuare l’attività agonistica a cui si aggiungono le iscrizioni alle gare, il trasporto e l’assistenza tecnica. L’impegno economico raggiunge livelli difficilmente sostenibili, nell’ordine di diverse centinaia di euro per atleta".

E la cittadinanza ha risposto oltre le più rosee previsioni. Ma non solo: sono arrivate donazioni da tutto il territorio nazionale e, addirittura, dalle Isole Vergini. Nei 60 giorni del progetto, i sostenitori sono stati 144 con 11.310 euro, per un totale di 144 sostenitori che hanno versato alla società un media di 80 euro a persona. Va infine ricordato che il regolamento del crowdfunding prevede al raggiungimento dell’obiettivo concordato, l’integrazione di ulteriori 2.000 euro donati dalla Bcc Banca Credito Cooperativo sponsor della raccolta, che ha portato il totale a 13.310 euro.

Soddisfatta anche la vice-presidente Giuliana Amici: "Cifre da capogiro che consentiranno alla società di supportare i nostri giovani talenti in difficoltà economiche, nel percorso verso il loro sogno di diventare un campione dell’atletica. A tutti il nostro ringraziamento di cuore".

u. b.