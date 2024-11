Atletica Risultati di prestigio per l’Alpi Apuane. Affermazioni assolute per Girleanu e Mazzei. Successo di Benedetti

Prestazioni rilievo con podi assoluti e di categoria per il Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar. Nella prima edizione della “Ripercorrendo l’acquedotto Leopoldino“, gara di 14 km e 300 di dislivello sulle strade di Cisternino Pian di Rota, nel livornese, terzo posto assoluto per Dario Anaclerio, vittoria di categoria per Francesco Luparini (SM45), secondo posto di categoria per Flavia Cristianini (SF55), terzo posto di categoria per Davide Pruno (SM45) e Mimmo Marino (nella foto, SM50) e buone prove per Roberto Ria e Alberto Cappello.

Alla 49ª edizione della “Corsa dell’olio“, gara di 16,3 km a Reggello, nel fiorentino, vittoria assoluta per Juri Mazzei, vittoria di categoria per Luca Silvestri (SM55) e buone prove per Davide Silvestri (nono assoluto), Maurizio Pierotti, Manuel Tilocca e Riccardo Durano. Nell’11ª edizione del “Trail del cinghiale“ di Palazzuolo sul Senio, nel fiorentino, buone prove per Mauro Matteucci e Federica Pardini, mentre nella quarta edizione della “30 km in piana“, di Campi Bisenzio, nel fiorentino, vittoria assoluta per Roxana Maria Girleanu e buona prova per Enrico Manfredini. Esordio biancoverde e grande vittoria per Gabriele Benedetti (SM35) che nella classica Volterra-San Gemignano, classica gara di 30 km su strada, chiude con l’ottimo crono finale di 1h54’.

ma.mu.