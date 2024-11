Baseball, era il manager del gruppo dal 2016. lavorerà a stretto contatto con il tecnico betto. UnipolSai, Frignani non lascia più: ricoprirà il ruolo di direttore sportivo

Avevamo lasciato Daniele Frignani che, dopo nove stagioni da capo allenatore della Fortitudo Baseball aveva deciso di dire basta. Al suo posto, l’UnipolSai, aveva così sistemato Fabio Betto, fino a pochi mesi fa, pitching-coach, ovvero il tecnico designato a guidare i lanciatori. Ma il feeling tra Frignani e l’Aquila – non solo manager, ma anche giocatore e capitano – non è mai venuto meno. Così, Lele resta uno dei punti fermi del Gianni Falchi, ma con un ruolo e delle mansioni differenti. Frignani sarà il nuovo direttore sportivo, ruolo che era rimasto vacante dopo il licenziamento di Christian Mura. Sulla carta lo stesso ruolo, in realtà con mansioni differenti. Sarà l’uomo di campo, il dirigente che collaborerà con Fabio Betto nella costruzione non solo della squadra, ma anche di uno staff tecnico che sarà rinnovato in alcuni elementi.

"Lele è un pilastro della Fortitudo – dice il presidente Pierluigi Bissa che nel frattempo si è candidato per il consiglio federale, nella cordata che fa capo a Marco Mazzieri –un motore fondamentale della nostra organizzazione e siamo felici che abbia deciso di accettare questa sfida con noi. Sono sicuro che Lele potrà dare un ulteriore contributo alla crescita e al miglioramento della Fortitudo a tutti i livelli. Vogliamo continuare a investire non solo sui giocatori, ma anche su coloro che dopo la carriera sul campo, abbiano la volontà di proseguire il percorso come tecnici o dirigenti. E’ un grande orgoglio per noi averlo all’interno della nostra società".

a. gal.