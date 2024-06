Baseball: finisce 3-2. In evidenza anche Lopez ed Herrera. Agretti è caldo nel box di battuta. Così l’UnipolSai piega San Marino

I campioni d’Italia dell’UnipolSai rialzano la testa e, al Gianni Falchi, superano 3-2 la corazzata San Marino. Daniele Frignani, manager dei tricolori, si affida subito a Eduar Lopez e il risultato è dei migliori perché il pitcher delle Due Torri tiene a distanza le mazze di San Marino. Ne approfitta così Bologna per scappare subito: un punto al primo inning, un secondo al terzo e poi al quarto: sul 3-0, però, non c’è il tempo per esaltarsi più di tanto, perché il punto di forza di San Marino è proprio un box di battuta esplosivo, che può incendiarsi da un momento all’altro.

Così, alle prime battute a vuoto di Lopez, la Fortitudo corre ai ripari inserendo il cubano Frank Herrera. Seconda esperienza per il lanciatore caraibico che prima si prende qualche rischio, incassando un doppio dell’ex Ferrini che consente a San Marino di riaprire il match.

Il Gianni Falchi resta con il fiato sospeso, ma prima l’eliminazione al piatto di Diaz Diaz, poi la presa al volo sulla battuta di Angulo Gamez consentono all’UnipolSai di ottenere una vittoria che fa morale. In evidenza Filippo Agretti il migliore con due valide e una base ball mentre le altre valide portano le firme di Ricardo Segundo Paolini, Eugene Helder e Francisco Martina.

Stasera si torna in campo, alle 20,30, al Falchi per il terzo confronto. Non è detto che, prima dei playoff, in programma da fine luglio, l’UnipolSai non aggiunga qualche altra addizione grazie al talento del giemme Christian Mura.

Successione. San Marino: 000 001 1 = 2 (bv 6, e 1). UnipolSai 101 100 X = 3 (bv 5, e 0).

Le altre gare: Bsc Grosseto-Parma; Macerata-Bbc Grosseto.

La classifica: San Marino e UnipolSai Fortitudo Bologna 680 (17-8); Parma 625 (15-9); Macerata 458 (11-13); Bsc Grosseto 292 (7-17); Bbc Grosseto 250 (6-18).

a. gal.