Baseball La mamma Laura Conti (ex Abc Massa) ha trasmesso la passione ai figli Lorenzo ed Edoardo. I fratelli Porto protagonisti col Grosseto. Conquistato il titolo italiano Under 12

Il giovanissimo ricevitore e terza base Lorenzo Porto è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato italiano Under 12 di baseball col Big Mat Bsc Grosseto. L’undicenne massese ha concluso con la final four disputata sul diamante di Parma una cavalcata lunga ed esaltante con la squadra maremmana che era partita con il successo nel campionato regionale, vinto da imbattuti nelle 24 gare disputate. Il Grosseto si è poi imposto nella fase interregionale in un concentramento a tre contro Verona e Rimini. Nella final four c’è stata l’affermazione iniziale contro Milano 46 per manifesta superiorità e poi il trionfo nella finalissima contro Reggio Emilia, battuta 9 a 1.

Lorenzo, classe 2013, ha così chiuso nel migliore dei modi il suo primo anno al Big Mat Grosseto, società nella quale giocava già il fratello più grande Edoardo e dove si è trasferito anche lui visto l’impossibilità di trovare una squadra di coetanei a Massa. Nella famiglia Porto il baseball è sempre stato di casa. Una passione trasmessa ai figli dalla mamma Laura Conti che con l’Abc Massa ha giocato anche in Serie A.

Edoardo, classe 2008, ha fatto un percorso importante che lo ha portato ad esordire nella Serie A maschile a Grosseto dove disputava contemporaneamente anche il campionato di serie C e quello Under 18. Il massese è stato uno dei 15 atleti selezionati dall’Accademia di Formazione di atleti di talento della Toscana per tutti e tre gli anni consentiti (dai 13 ai 16 anni). Un iter che fra qualche anno spera di seguire anche Lorenzo che è già stato convocato con la rappresentativa regionale ed ha effettuato un paio di provini con la nazionale. I due fratelli condividono l’amore per il baseball con quello per il calcio. Lorenzo al momento pratica entrambi gli sport. Edoardo aveva lasciato il pallone per concentrarsi su guantone e pallina ma adesso ha deciso un nuovo “switch“.

