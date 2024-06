Baseball serie A: nella Fortitudo si sta ritagliando uno spazio importante lo spagnolo Civit. UnipolSai, conferme e sorprese. E Rivero firma per San Marino

Dal weekend che avrebbe potuto minare le sue certezze, l’UnipolSai campione d’Italia ne esce rafforzata. Diminuisce il divario con la capolista San Marino, che lascia una partita a Macerata. Aumenta il vantaggio con Parma, che cade nella prima uscita con il Bbc Grosseto.

La squadra di Daniele Frignani in Maremma con il Bsc Grosseto, avrebbe dovuto rischiare contro una squadra in salute e in ascesa. E invece la Fortitudo cala un tris di vittorie: 0-6, 5-14 e 0-2. Confermando l’affidabilità della difesa e dimostrando che, in attacco, l’UnipolSai c’è.

Cresce un lanciatore, il mancino nonché spagnolo Marc Civit, che era partito di rincorsa ma che, nelle ultime settimane, complice il fatto che Leon è tornato in patria, si è fatto trovare pronto. Frignani ha sempre avuto una predilezione per i mancini (più difficili da attaccare) e lo spagnolo sta meritando la fiducia che lo staff e il pitching-coach, Fabio Betto, gli hanno accordato. Al resto ci pensa un gruppo che, come sempre accade in Fortitudo, pensa al bene della squadra più che all’interesse dei singoli. E arrivano i risultati con la Fortitudo che, rispetto a San Marino e Parma, sembra più attenta ai particolari e non si lascia mai sfuggire l’occasione di assestare il colpo del ko.

Certo, quattro delle cinque sconfitte di capitan Dobboletta e compagni, sono maturate con San Marino e Parma che si sono aggiudicati le rispettive serie. Ma la differenza ora appare colmabile anche se, San Marino, ha giocato il colpo a sorpresa, spiazzando un po’ tutti.

La capolista, per i playoff, ha messo sotto contratto Raul Rivero, il protagonista di più di dieci stagioni di successi e trionfi da parte della Fortitudo.

Lele Frignani, a questo punto, aspetta comunque un nuovo pitcher: il general manager Christian Mura è già al lavoro per accontentarlo.

Le altre gare: Macerata-San Marino 5-9, 4-7, 2-1 (all’8°); Parma-Bbc Grosseto 1-3, 7-2, 11-5.

La classifica: San Marino 778 (14-4); UnipolSai Fortitudo Bologna 722 (13-5); Parma 611 (11-7); Macerata 500 (9-9); Bsc Grosseto 278 (5-13); Bbc Grosseto 117 (2-16).