Basket: una malattia lo ha portato via a 49 anni. Una carriera nelle ’minors’, tra Codigoro, Rovigo e Gallo. Male incurabile, addio a Boscolo

Grande commozione nel mondo del basket per la scomparsa di Marco Boscolo (nella foto). La notizia è giunta nella notte tra lunedì e martedì e in poco tempo si è diffusa tra i molti amici e conoscenti, oltre i colleghi di lavoro dell’azienda Sistema Srl di Rovigo. Marco Boscolo, 49 anni originario di Adria è deceduto dopo un aver lottato contro una lunga malattia. Lascia una compagna e molti amici, tra questi diversi compagni di gioco, in quanto conosciuto per la sua passione per il basket. Uno sport che praticava militando in diverse società anche nel ferrarese, ha giocato a Gallo nel 2015 e nella Fenice Codigoro in serie D una ventina d’anni fa, poi in formazioni della provincia di Rovigo ed anche a Solesino (Pd).

La notizia della sua morte è stata seguita da numerosi messaggi delle società in cui Marco Boscolo ha militato, ricordandolo per la sua grinta, il suo spirito di squadra e i suoi valori dentro e fuori dal campo da gioco.

Il funerale è previsto per venerdì 29 marzo alle 10.30 alla chiesa ‘Madonna Pellegrina’ di Rovigo.

Mario Tosatti