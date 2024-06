Beach soccer: il torrelaghese Leandro Casapieri eletto miglior portiere di questa Champions League 2024. Il Pisa dei viareggini è vice-campione d’Europa

Si è conclusa la Euro Winners Cup 2024, la Champions League del beach soccer. Se il Viareggio si è dovuto “accontentare“ (si fa per dire) solo del nono posto essendo uscito agli ottavi di finale perdendo ai rigori contro i tedeschi del Real Münster, c’è stato invece un Pisa che esattamente come un anno fa ha brillato nella massima competizione continentale per club arrivando sino alla finale, poi persa. Dunque i nerazzurri sono per la seconda stagione di fila vice-campioni d’Europa. Stavolta la sconfitta nell’ultimo atto del torneo è arrivata per 5-3 contro i “galácticos“ portoghesi del Braga. Il Pisa aveva “vendicato“ il Viareggio battendo nei quarti di finale il Real Münster 4-3, poi in semifinale si era reso protagonista di una super rimonta (era sotto 3-0... e con tutto il pubblico contro) andando poi a pareggiare 3-3 ed a vincere (4-1) ai rigori contro l’ACD O Sótão. Solo in finale la squadra nerazzurra si è arresa, al Braga. Ma resta il grande cammino fatto anche quest’anno in EWC da parte di una formazione che è quasi interamente viareggina. In questo Pisa infatti ci sono i fratelli Stefano Marinai (da quest’anno promosso capitano dopo l’addio di Michele Di Palma) e Simone Marinai (ex storica bandiera della VBS), c’è il torrelaghese Leandro Casapieri (eletto miglior portiere della Champions League dopo che a febbraio era stato premiato come miglior portiere del mondo per l’annata 2023) e poi ci sono i vari Luca Barsotti (a segno anche nella finale persa 5-3), Carlo Capo, Fabio Pugliese e la novità Luca Remedi (che da quest’estate è entrato nel circuito vero del beach soccer). Senza dimenticare che viareggino doc è pure l’allenatore Matteo Marrucci che si sta consacrando sempre più come uno dei migliori tecnici del beach soccer che c’è in giro per l’Europa con tantissime finali fatte pure in Italia. Da sottolineare poi il lavoro del direttore Andrea Pelli (versiliese) che allestisce sempre ottime squadre e che anche stavolta ha preso stranieri fortissimi come i brasiliani Paulinho, Datinha e bomber Edson Hulk.

Simone Ferro