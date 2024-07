Bocce, gara individuale per atleti di categorie BCD. Patrich Vichi sbanca Tavernelle, è suo il trofeo intitolato a Marco Paganucci

Il Trofeo Marco Paganucci, gara individuale per atleti di categorie BCD diretta da Eros Serafini, ha caratterizzato la settimana alla Bocciofila Tavernelle presieduta da Sauro Dini. Erano 234 i giocatori iscritti che nel corso della settimana si sono sfidati nei gironi di qualificazione prima di dar vita nel pomeriggio di sabato ai turni finali. La vittoria è andata a Patrich Vichi (Concordia Pesaro) che in finale ha sconfitto con il punteggio di 12-6 il padrone di casa Michele Londei (Tavernelle) facendo saltare il fattore campo. Terzo posto per Giordano Saltarelli (Durantina), battuto in semifinale 12-5 da Vichi. Quarto classificato Ennio Vignoni (Olimpia Marzocca), battuto in semifinale 12-2 da Londei. Grande partecipazione per questo importante appuntamento con le bocce nel bellissimo impianto di Tavernelle di Serrungarina. Infine al Circolo Concordia di via dell’Acquedotto a Pesaro è stato festeggiato Patrich Vichi per la bellissima vittoria.

l. d.