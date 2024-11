Bocce, successo di Gasperini (Lucrezia) nel doppio in Turchia. Chiara vince il bronzo ai campionati del mondo

Ai campionati mondiali di bocce prestigiosa affermazione di Chiara Gasperini (Lucrezia) che ha conquistato la medaglia di bronzo nella coppia mista. Un successo di grande rilievo se si pensa alla concorrenza e al livelo tecnico della manifestazione che si è svolta a Kemer (Turchia). La campionessa di Lucrezia avrebbe potuto conquistare anche traguardi più prestigiosi, vista la sua caratura, non è riuscita ad aggiungere un titolo mondiale a quello europeo già conquistato, ma resta comunque una delle atlete più titolare in ambito internazionale, un vero vanto per Lucrezia sportiva e non. Impegnata nella coppia mista insieme all’abruzzese Alfonso Nanni, Chiara ha dovuto cedere in semifinale alla coppia di San Marino Frisoni-Paoletti, poi laureatasi campione del mondo. Dopo le due vittorie iniziali contro Slovacchia e Cile, per Gasperini e Nanni era arrivata, come campanello d’allarme, la sconfitta contro la Tunisia. La successiva vittoria contro il Giappone aveva consentito agli azzurri di superare il girone iniziale. Il cammino: nei quarti di finale Gasperini-Nanni battevano 7-4 la coppia degli Stati Uniti centrando l’ingresso in zona podio. Il match di semifinale contro San Marino è stato fatale con il successo per 6-5 dei sammarinesi al termine di una partita costellata di errori da parte degli azzurri. Gasperini-Nanni dovevano così accontentarsi del gradino più basso del podio, risultato comunque da non disprezzare, anche se le ambizioni erano più alte.

L’ altro marchigiano impegnato nei mondiali turchi, il fanese Gianluca Manuelli, si è dovuto accontentare del decimo posto nella prova di tiro di precisione maschile, non riuscendo così a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta a cui accedevano i primi otto della qualificazione. Incredibilmente, l’Italia, Paese leader della raffa, esce da questi mondiali con zero titoli sui cinque in palio. Due sono finiti a San Marino e uno ciascuno ad Argentina, Slovenia e Croazia. Bene l’altra marchigiana Sofia Pistolesi del Morrovalle, argento nel tiro di precisione femminile.

l. d.