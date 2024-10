Boxe: l’atleta di Croce combatterà a Ferrara nei primi mesi del 2025 per la corona italiana. Licata supera Zito: ora il tricolore

Antonio Licata ha battuto ai punti Luigi Francesco Zito nel match più complicato del suo percorso da professionista, diventando lo sfidante ufficiale per il prossimo titolo italiano dei pesi welter. È stato un incontro durissimo per il pugile ferrarese, sotto ogni punto di vista. Fisico e tecnico, considerando che l’avversario ha attaccato senza soluzione di continuità mettendo a dura prova la resistenza dell’atleta di Ferrara Boxe, che non è stato a guardare, mettendo a segno colpi pesanti soprattutto nella seconda parte del match. Per motivi di ordine pubblico legati all’emergenza maltempo che ha coinvolto Bologna nell’ultima settimana poi la riunione è stata spostata all’Unipol Arena di Casalecchio. La notizia più brutta per Licata però è stata la decisione di effettuare l’evento a porte chiuse, impedendo quindi alla sua tifoseria di amici e parenti proveniente da Ferrara di sostenerlo a bordo ring e sugli spalti. Un contesto insomma estremamente pericoloso per il welter di Ferrara Boxe, che invece ha mantenuto alta la concentrazione uscendo alla grande alla distanza fino alla vittoria ai punti ottenuta di stretta misura ma con merito. Un incontro bello e avvincente, tanto da spingere alcuni addetti ai lavori a definirlo degno di un titolo italiano. Onore a Zito, ma sarà solo Licata a proseguire il percorso verso la cintura tricolore. Già, perché dopo l’undicesima vittoria in altrettanti match da professionista Antonio è diventato lo sfidante ufficiale del prossimo campione italiano, tra febbraio e marzo 2025 a Ferrara.

Stefano Manfredini