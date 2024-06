Boxe Nell’ultima tappa del campionato regionale disputato sul ring della Dogali. Bertola, vola il settore femminile. Conquistati sei titoli toscani

Sei titoli regionali femminili e quattro podi maschili di gym boxe (il pugilato che prevede il confronto tecnico-tattico con contatto controllato) per la Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“. Nell’ultima tappa del campionato regionale, tenuta a Carrara sul ring della Dogali, le ragazze allenate da Michele Terenzoni si sono distinte, chiudendo nel miglior modo possibile il campionato toscano che si è articolato in sei giornate.

Per la società gialloazzurra di via Cattaneo, nella categoria Junior si sono imposte Mia Paita (-52 kg.), Aurora Gabelloni (-63 kg.), Linda Consoli (-69 kg.), Nina Ricci (-91 kg.). Nella categoria Master si sono imposte Alessandra Biancardi (-52 kg) e Marianna Rinaldi (-63 kg.). Tra i maschi è arrivato l’argento nella categoria Junior 91+ con Noah Bellavigna; mentre è stato bronzo per gli junior Gabriel Cappelli (-52 kg.) e per Marco Calcina (-69 kg.). Bronzo anche per il senior Ashymad Marwane (-69 kg.).

Dopo un lungo percorso del campionato regionale durato sei giornate, con tappe a Cecina (organizzata dalla Pugilistica Uppercut), a Firenze (Sempre Avanti Firenze) ancora a Firenze (Boxe Mugello), a Cascina (Pugilistica Cascinese), a Lucca (Pugilistica Lucchese), nuovamente a Firenze (Centro Sport di Combattimento) e le finali a Carrara (Pugilistica Carrarese), lo squadrone allenato da Michele Terenzoni (responsabile regionale della specialità) ha così staccato sei pass per il campionato italiano di gym boxe che si disputerà sul ring di Lido di Fermo, nelle Marche, dal 4 al 7 luglio prossimi.