Calci e pugni acrobatici, arriva Final Round. Al palasport di Cervia si affrontano 40 atleti

Sabato 26, dalle 15.30 fino a mezzanotte, al palasport di Cervia (ingresso a 15 euro), è in programma ‘Final Round’, riunione di kickboxing, muay thai e K1 style, ovvero le tre discipline da ring che garantiscono sempre grandi emozioni e spettacolo. Alla consolle organizzativa il Team Drago di Cervia del maestro Fabio Drago, una delle realtà locali più importanti nella formazione di giovani atleti, e il Full Moon di Pinarella. L’evento si aprirà, con i primi match ‘a contatto pieno’ che vedranno protagonisti 40 atleti dilettanti, muniti di guantoni, caschetto, paradenti e paratibia.

Dopodiché comincerà il galà serale con 9 match tra fighter professionisti, quelli che sul quadrato salgono senza alcuna protezione, con tibie e gomiti nudi. Il match clou della serata, vedrà opposti – per la categoria 71kg di muay thai - il campione europeo del circuito thai fight Abdoulaye Diallo (19 vittorie su 23), allievo del team ‘Sempre Avanti’ di Bologna, che se le vedrà con lo sfidante barese Vincenzo Lobascio (5 vittorie su 8) del team Sasanelli, campione nazionale della categoria 67kg. Per quanto riguarda gli atleti locali, i riflettori saranno tutti puntati sul 19enne talento Edoardo Zuffa del Team Drago di Cervia che, nella categoria 75 kg, debutterà senza protezioni, sfidando il temibile Lorenzo Fortini, portacolori della Next Level di Finale Emilia. La pattuglia romagnola sarà formata, in classe A, anche da Enea Fiorini (Pf Bellaria), opposto al marocchino Mohamed El Aamraoui. Molto interessante, sul piano tecnico, anche il confronto fra Antonio Rizzo (Team Giuseppe Marchese) ed il forlivese di origine senegalese Aliou Boiro (Pro Fighting Forlì), soprannominato ‘il martellatore’.

Inoltre, sempre nel galà serale, è stato organizzato un match femminile (categoria 51kg, senza protezioni), che vedrà sul ring le promettenti fighters emiliane Alessia Sereni (Next Level) e Valentina Pellati (Sempre Avanti Bologna). "Pensiamo di aver creato un programma molto interessante – ha spiegato l’organizzatore Fabio Drago – sul piano tecnico tutti i match serali promettono grande spettacolo e, anche se per Cervia si tratta di un evento inedito, siamo convinti che gli appassionati di sport da combattimento non si perderanno questa riunione".

Alessandro Vinci ed Andrea Alici, titolari di Full Moon hanno aggiunto: "Per Cervia si tratta di un evento nuovo, ma ci abbiamo creduto fin da subito perché siamo convinti che questa manifestazione possa diventare, negli anni, un appuntamento consolidato nel calendario sportivo della nostra città".