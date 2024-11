Calcio a 5: continua la marcia a punteggio pieno dell’U19 nazionale dell’OR. Primo successo per l’Under 17

Poker di vittorie per l’OR Reggio Emilia nel settore giovanile. Prosegue la marcia a punteggio pieno dell’Under 19 nazionale, che sbanca 8-0 il campo della San Marino Academy ed è solitaria al vertice del girone: i granata vanno a segno con uno splendido tris di Panico e con la doppietta di Santoriello, a completare lo score sono le singole di Di Giorno, Farri e Pecchini.

Primo hurrà, dopo due pareggi, per l’Under 17 (nella foto): anche in questo caso il successo arriva in trasferta, sul campo del Modena Cavezzo Futsal, con un 12-3 firmato Kruci (5), Iissi (4), Mahdaoui, Laci e Ioime.

Nel segno del “quattro” anche il match casalingo per l’Under 19 regionale, che piega 4-0 il Baraccaluga all’Arena Sport colpendo con Alaa, Iissi, Sutti e Di Lucia.

Affermazione anche per l’Under 15, la neonata formazione dell’OR Reggio Emilia, che batte 5-3 il Futsal Sassuolo andando in rete con Khelifa (2), Zequaj, Mauriello e Hasa.

Prossimi impegni: venerdì alle 20,20 Under 17, impegnata nel derby interno valido per la quarta giornata contro il Bagnolo, mentre domenica andrà in scena un duplice match per la categoria Under 19: la formazione regionale giocherà alle 11 a Forlì, quella nazionale ospiterà alle 16 la Real Casalgrandese. Sabato la prima squadra cercherà il quinto successo in altrettanti match affrontando all’Arena Sport la Canottieri Belluno.