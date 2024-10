CaLCIo a 5, PER LA diciottesima edizione SFIDA AL CESENA. Tutto pronto per il memorial "Pizza», in vendita gli abbonamenti popolari

Il Memorial Nino Pizza, giunto alla sua diciottesima edizione, si disputa sabato 5 ottobre alle 15 al PalaMegabox. Si giocherà nel ricordo di Nino Pizza, il papà del patron Lorenzo, marito della presidente Simona Marinelli. L’ingresso sarà gratuito e l’invito è aperto a ogni appassionato del mondo Italservice che vuole vivere un bel pomeriggio di sport.

I biancorossi sfideranno il Futsal Cesena (serie A2 elite) allenato da Roberto Osimani, tecnico che a Pesaro ha regalato tante soddisfazioni e lasciato un ricordo straordinario.

Sarà quindi un sabato pomeriggio speciale e particolarmente atteso da tutta la famiglia Pizza e da tutto l’ambiente Italservice.

Abbonamenti. Occasione preziosa, inoltre, per ritirare, acquistare o prenotare l’abbonamento. "You Italservice" è il titolo della campagna abbonamenti 2024-2025 lanciata nei giorni scorsi dall’Italservice Pesaro. Prezzo popolare, senza distinzione di genere o settori del PalaMegabox: 35 euro per tutta la stagione di Serie A. Ingresso sempre gratuito, invece, per gli Under 18. Gli abbonamenti sono prenotabili contattando la società al 342 6544094. Le "speciali" tessere potranno essere ritirate o essere acquistate al PalaMegabox anche in occasione del debutto casalingo in Serie A previsto per venerdì 25 ottobre ore 20.30 Italservice-L84 Torino.

