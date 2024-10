Calcio In Prima Categoria programma intenso con sfide avvincenti. Promette spettacolo il derby tra Serricciolo e Montignoso

Match ad alti livelli, quello proposto dalla quarta giornata del campionato di prima Categoria, tra il Serricciolo e il Montignoso che allo stadio “Arcinaso“, questo pomeriggio con fischio d’inizio alle 15.30, si sfideranno di fronte ad una folta cornice di pubblico. "Sarà una partita difficile – afferma il segretario e dirigente Andrea Gilli – perché affronteremo una squadra costruita per stare nei piani nobili della classifica così come già dimostrano questi primi tre turni. I nostri avversari hanno giocatori di spessore e un bravissimo mister. Sicuramente sarà una “battaglia“ sportiva che speriamo diverta il pubblico presente. Noi, dopo un avvio con il freno a mano, cercheremo di fare risultato pieno considerata anche la qualità dei nostri ragazzi. C’è molto rammarico per la sconfitta casalinga con il Porcari che non rispecchia l’andamento della gara ed il pareggio a Gorfigliano dove, per le numerose occasioni avute, avremmo meritato i tre punti. Peccato per come sono andati quei due incontri, ma ora ripartiremo da questa nuova sfida". Per l’occasione saranno tutti a disposizione di mister Borghetti.

Anche sul versante Montignoso non mancano le preoccupazioni per una gara che si annuncia scoppiettante ed aperta a qualsiasi risultato. "Sarà un partita complicata – dichiara il direttore generale Enrico Mori – contro un’ottima squadra, guidata da un allenatore bravissimo e preparato, che vanta una rosa completa con tanti giocatori di spicco. Noi non siamo ancora al top sia come condizione atletica che come rosa, però venderemo cara la pelle".

Trasferta da sfruttare al meglio per il Mulazzo che andrà a Chiazzano con l’intento di conquistare la prima vittoria contro l’Unione Tempio. Esterna anche per il Romagnano, orfano per cinque giornate di Bennati, contro la Folgor Marlia, che lo appaia in classifica a 3 punti.