Campionato italiano. "Civ Classic»: Claudio Gesi alla caccia del terzo titolo. Tre gare decisive

Il mondo follonichese delle moto sta attraversando un momento particolarmente entusiasmante. E’ stata nominata la nuova presidente del Motoclub Follonica, Claudia Gesi, che ha ereditato la passione per le moto da padre Claudio, a sua volta presidente del Team Vintage Gp e neo vincitore della categoria "Two Strokes" del campionato italiano Civ Classic. Nell’autodromo Cremona Circuit di San Martino del Lago si è svolto il secondo appuntamento del campionato italiano velocità moto storiche denominato Civ Classic, organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana. Un campionato nazionale che si articola in cinque appuntamenti negli autodromi più famosi d’Italia e che vede gareggiare quattro piloti per ogni categoria. Il motociclista follonichese, già campione italiano nel 2021 e nel 2023, anche questa volta si è distinto per le sue capacità e la sua velocità, posizionandosi sul primo gradino del podio nella categoria "Two Strokes". Mancano ancora tre appuntamenti alla fine del campionato nazionale: il 6 e 7 luglio all’autodromo "Riccardo Paletti" in provincia di Parma, il 7 e 8 settembre all’autodromo umbro di Magione e per chiudere il 12 e 13 ottobre l’ultima gara al "Misano World Circuit Marco Simoncelli". Al momento nella classifica provvisoria, Claudio Gesi risulta secondo per un solo punto dal primo, rendendo l’attesa delle prossime gare sempre più sentita ed eccitante.