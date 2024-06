Campionato italiano in acque libere. Il "Master Grosseto» fa incetta di medaglie La Società Nuoto Master Grosseto ottiene ottimi risultati al campionato italiano in acque libere all'isola del Giglio. Simone Di Sabato e altri atleti maremmani si distinguono, conquistando diverse medaglie. Prossimo appuntamento a Piombino per i campionati toscani di nuoto master.