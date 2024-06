Campionato italiano ruzzola a squadre. Conquistano lo scudetto Monte Cavallo, . Vixtor Halley Matelica e Palombese Valfornace

La Gsr Monte Cavallo, la Vixtor Halley Matelica e la Palombese Valfornace hanno vinto nelle rispettive categorie al campionato italiano di lancio della ruzzola a squadre. Sotto l’egida della Figest, Federazione giochi e sport tradizionali, e con la collaborazione del presidente provinciale Patrizio Romaldini, l’asd Gsr Monte Cavallo, presieduta da Graziano Cervelli, ha accolto i migliori team nazionali. Categoria A: prima Gsr Montecavallo, seconda Rigali-Nocera, terze a pari merito Morano 2000 Fb (Perugia) e Corinaldo 1. Per la B: prima Vixtor Halley Matelica, seconda Monte Cavallo e terze a pari merito Macelleria Mancini Ostra Vetere e Marischio 1 (Perugia). Per la C: prima Palombese Valfornace, seconda Plasgomma Esanatoglia e terza Le Conce - Arcevia. Alla premiazione c’erano Enzo Casadidio, presidente nazionale Figest, il vicepresidente vicario Valeriano Vitellozzi, il presidente regionale Matteo Capeccia, quello provinciale Romaldini, il presidente nazionale di specialità Mauro Sabatini, il delegato Coni provinciale Fabio Romagnoli e Pietro Cecoli, sindaco di Monte Cavallo. Prossimo appuntamento: il 29-30 giugno a Valfonarce per il Campionato italiano individuale.