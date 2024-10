Campionato regionale silver di categoria LB3. Incetta di medaglie per le giovanissime atlete della Polisportiva Barbanella Uno

Dopo il brillante inizio di stagione della scorsa settimana, la Polisportiva Barbanella Uno continua sulla scia del successo. Si è infatti tenuta la prima prova del Campionato regionale silver di categoria LB3 individuale in cui le giovani ginnaste della società sportiva grossetana si sono distinte portando a casa ottimi risultati, soprattutto con il successo nell’individuale di De Gregorio. E’ stata incoronata campionessa regionale per la categoria allieve Miriam De Gregorio seguita da Emma Mori che ottiene il secondo posto. Ai piedi del podio si posiziona, invece, Aurora Romiti con un ottimo quarto posto. Medaglia di legno anche per Mia Del Ghianda nella categoria allieve 2 che a causa di una piccola imprecisione per questa volta non è riuscita a posizionarsi tra le prime tre. Il nuovo programma federale invernale, infatti, prevede anche gare a coppia in cui le ginnaste competono nel livello avanzato delle varie categorie. Ed anche qui le atlete della società grossetana hanno brillato: medaglia d’oro per Luce Girelli e Alessia Lori nel duo Junior 1 ed anche per Melania Santini e Ambra Conti nel duo senior 1. Medaglia d’argento invece per Giulia Lori e Daria Pezzutto nel duo allieve 3. "Gara straordinaria – ha commentato la società grossetana – in cui le giovanissime atlete allenate da Claudia Salvadore e Azzurra Terminali ci hanno fatto sognare. In attesa della prossima competizione facciamo i complimenti a ginnaste e insegnanti e un grande in bocca al lupo per il futuro".