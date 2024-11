Da Tarlazzi a De Ceglie, quanti big. Piacenza ospita i campioni delle Due Torri. Parata di stelle firmata dal Coni Emilia-Romagna

I campioni del 2022 premiati a Piacenza, nel consueto momento organizzato dal Coni Emilia-Romagna per celebrare le sue stelle. E a Piacenza, insieme con il presidente regionale del Coni, Andrea Dondi, c’è tanta Bologna. Da Rebecca Tarlazzi, la regina dei pattini che si è ritirata dall’attività agonistica dopo aver vinto tutto, a Davide De Ceglie, asso del pinnato. Riconoscimento anche per Stefano Marino Fransoni, il delegato provinciale della Fitarco che, domani, nel palazzo delle Federazioni, a Bologna, darà vita al tradizionale Galà. Ricordata anche la figura di Olga Cicognani, che sabato avrebbe compiuto gli anni e la sua straordinaria attività che ha portato Bologna a disporre di una biblioteca sportiva che non ha eguali nel nostro paese. In futuro proprio la biblioteca onorerà la figura di Olga.