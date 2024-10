Fine settimana con cavalieri da tutta Italia. Concorso a ostacoli. In 300 all’Equestrian

di Sonia Fardelli

AREZZO

Nuova sfida sugli ostacoli all’Arezzo Equestrian Centre. Da oggi fino a domenica ci sarà un concorso nazionale. Oltre 310 binomi al via provenienti da ogni regione d’Italia che ogni giorno calcheranno i campi in sabbia rosa degli impianti di San Zeno. Il clou del concorso domenica pomeriggio con il Gran Premio finale al quale parteciperanno i migliori binomi. Tutti i giorni dalle prime ore della mattina fino al tardo pomeriggio tante categorie sugli ostacoli, in gara giovanissimi sui pony e professionisti su cavalli pronti all’agonismo. E sempre questo week end nell’altro impianto gestito da Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini a San Giovanni in Marignano è in svolgimento l’ultima tappa dell’Italian Champions Tour, la sfida a squadre che è partita proprio dall’Arezzo Equestrian Centre e che terminerà a Verona in occasione della Fiera Cavalli dal 7 al 10 novembre. Oggi e domani i team manager delle 28 squadre dei circuiti SPORT e PRO, dove sono presenti anche cavalieri aretini, schiereranno i loro migliori atleti per cercare di raccogliere più punti possibili, così da scalare la classifica provvisoria prima della finalissima a Fieracavalli dal 7 al 9 novembre che decreterà i vincitori della stagione 2024. Al momento la classifica generale del circuito Sport vede in testa, a pari merito con 52 punti, il Team Poggi, composto da Francesca Ciriesi, Federico Ciriesi, Giampiero Garofalo e Guido Franchi, e il Gruppo Selleria Equipe con i cavalieri Nico Lupino, Giacomo Casadei, Roberto Previtali e Lorenzo Correddu. Seguono Victor Handmade, terzo con 43 punti, Bigbang jumping Team e Givova, rispettivamente quarti e quinti, entrambi a 40 punti. Classifica cortissima anche nel circuito Pro che vede le prime cinque posizioni racchiuse in 5 punti. Horo Team Pro con Charlotte Maccagnani e Roberto Consumati è in testa con 35 punti.