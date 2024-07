Fioretto femminile. Cus Siena Estra brilla al Campionato Assoluto-Silver

Nell’ultima gara della stagione, il Campionato regionale Assoluto-Silver, svoltosi a Firenze, si è registrato un doppio podio per il Cus Siena Estra nella prova di fioretto femminile. Natalia Fucci e Giorgia Putti, raggiunta la finale a 8, hanno avuto accesso senza problemi alle semifinali. Natalia ha guadagnato la finale battendo Taddeini di Valdera (Pisa), per poi cedere il titolo alla pisana Giannesi per 15/12, mettendosi al collo l’argento. Bronzo invece per Giorgia Putti superata in semifinale dalla stessa Giannesi. Nel fioretto maschile Lorenzo Giannini si è classificato all’8° posto, battuto dal fiorentino Rocchini nell’incontro per l’accesso alla zona medaglie. Nella stessa prova Lorenzo Marrelli e Riccardo Santaniello sono stati fermati nel turno precedente classificandosi rispettivamente 11° e 15° nella classifica finale. In gara nella spada maschile per l’Estra Cus Siena il giovane studente egiziano Yousef Mohamed, 17°, fermatosi a un soffio dai migliori 16.