Football Americano, la strada dei playoff passa attraverso il primo turno nel prossimo weekend. Le Aquile sbancano anche Cecina

Finisce nel migliore dei modi la regular season delle Aquile, che sabato sera a Cecina si sono imposte per 29-12 sui Trappers in una partita condotta fin dall’inizio dagli estensi. Ansiose di riscattare la sconfitta dell’andata, le Aquile sono partite subito forte costringendo i Trappers al punt già dal primo drive offensivo, mentre gli estensi nel drive successivo che parte dalla metà campo trovano subito la via del touchdown, con Bindini che riceve il passaggio profondo di Scaglia portando i primi 6 punti sul tabellone, ai quali Romagnoli aggiunge il punto addizionale per il 7 a 0. La difesa di coach Gordon continua a fare pressione sui padroni di casa costringendoli al punt di nuovo e le Aquile ne approfittano ancora da buona posizione di campo con Scaglia che serve Gardinale ancora in profondità per il 13 a 0 stavolta non trasformato. Ci riprovano poco dopo i Trappers e non funzionando il gioco di corsa si affidano al passing game trovando pronti i propri ricevitori con il quarterback Fedeli che serve Liverotti per i primi 6 punti dei toscani. Si va al riposo con un leggero vantaggio estense e la squadra durante l’intervallo ritrova spirito e concentrazione e nel 3° quarto pur perdendo palla su un fumble Scaglia e compagni non perdono la rotta e dopo che la difesa estense con Cerullo intercetta l’ovale, l’attacco non si fa pregare e scatena il gioco di corsa con Cappellini autore di giocate pregevoli che terminano nell’end zone dei padroni di casa per il 19 a 6 a cui Romagnoli aggiunge il punto addizionale. Ultimo quarto con le Aquile in vantaggio per 23 a 6 ed i Trappers si rifanno sotto con il passing game trovando nuovamente la via del touchdown con il veterano Tarroni che serve Redditi per il 23 a 12.

Pronta la risposta degli estensi, per il 29 a 12 che accompagna le squadre al fischio finale.