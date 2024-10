GINNASTICA ARTISTICA maschile. La “Motto“ conquista tre titoli toscani a Livorno con Salvati, Cervelli e Salvadorini

La sezione artistica maschile della Raffaello Motto incrementa il proprio palmarès con 3 titoli toscani. A Livorno, nel secondo appuntamento del calendario agonistico regionale, si sono laureati campioni Alessandro Salvati, Andrea Cervelli e Alessandro Salvadorini. Salvati, reduce da una settimana di collegiale con la Nazionale Juniores, si è aggiudicato pure questa prova dopo quella di Montevarchi prendendosi il titolo nell’all-around della categoria Junior 2: nel contesto Gold (unico bacino di selezione per i ginnasti a livello nazionale) il talento classe 2009 si è distinto sui 6 attrezzi (corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra) grazie ad una ginnastica elegante ed efficace, mostrando enormi progressi nel percorso in pedana. Vice-campione regionale nella stessa categoria è il compagno Marco Castellano, che dopo un periodo di ottima preparazione tecnica si è presentato in gara con un repertorio completamente nuovo e di elevato livello tecnico: notevoli i suoi esercizi, in particolare quello alla sbarra, dove per la prima volta in assoluto tra i ginnasti viareggini sono stati portati due salti volanti uno di seguito all’altro. Nella sezione Specialità sono arrivati altri due titoli regionali, conquistati da Cervelli alle parallele nella categoria Junior 3 e da Salvadorini al volteggio tra i Senior. Prova positiva pure per il fratello minore Luca Salvadorini che ha ottenuto il 2° posto regionale sia al corpo libero che al volteggio. Il prossimo appuntamento sarà la Zona Tecnica, a Padova, dove verranno designati i partecipanti alla finalissima del campionato italiano nelle varie categorie.