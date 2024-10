Ginnastica, nel campionato regionale Allieve Gold disputato a campi bisenzio. Le Maripose protagoniste con Emma Aliboni, recentemente premiata come atleta dell’anno

Si è concluso il campionato regionale Allieve Gold della Federazione Ginnastica d’Italia, a Campi Bisenzio, dove per la scuola di ginnastica ritmica massese, Le Maripose, nella categoria Allieve 3, è scesa in pedana la giovane Emma Aliboni. Nelle due prove Emma ha eseguito un complesso programma di gara con quattro esercizi: corpo libero, fune, clavette e nastro, raggiungendo nella prima prova il sesto posto, nella seconda il quinto. Purtroppo, non è rientrata nel gruppo che affronterà la fase successiva, quella di zona tecnica. Questo risultato delude le aspettative iniziali ma non fa perdere la voglia e lo stimolo di continuare a intraprendere questo percorso di alta specializzazione.

Emma ha ricevuto nella Giornata dello sportivo massese il Premio come atleta dell’ anno 2023, grazie proprio ai titoli conquistati nella scorsa stagione: campionessa regionale specialità Gold, campionessa di specialità Gold a fune e cerchio nella fase interregionale fino a conquistare il titolo di campionessa nazionale specialità Gold alla fune. Rappresenta insieme alle sue compagne della sezione agonistica un esempio di tutti i valori di un vero sportivo: abnegazione, coraggio, fair play, impegno. Concilia l’impegno scolastico con quello sportivo. Si allena minimo venti ore settimanali, così anche le sue compagne di squadra.

La scuola di Ginnastica Ritmica Le Maripose, da dodici anni milita nel territorio massese, crescendo senza fretta a livello regionale e anche nazionale, partecipa a campionati esclusivamente federali del settore Silver, Gold e anche della ginnastica per tutti. I corsi si tengono nella loro scuola, sia per bambine che praticano livelli amatoriali che avanzati fino ad arrivare alle bimbe selezionate per l’attività agonistica. Informazioni sulla scuola visionabili dal sito www.lemaripose.it pagine social instagram le_maripose_official o sulla pagina facebook “vorrei essere una mariposa“.