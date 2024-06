Giochi aperti fino al 10 luglio, ma serve la rinuncia di qualche altro club. Mercato in attesa. Bologna Rugby spera nella Serie A. Coach Brolis resta al comando

Si sogna la serie A, si programma B e il futuro. Tutto ancora in ballo in casa Bologna Rugby Club. La società rossoblù spera ancora di poter essere ripescata e di poter disputare il prossimo campionato di serie A. Speranza ancora viva, ma che passa dalla rinuncia di qualche club che potrebbe decidere di non iscriversi, facendo un passo indietro e ripartendo da categorie più basse. Tutto ancora in forse quindi, almeno fino al 10 luglio, data in cui si chiudono le iscrizioni e per il quale le società richiedenti devono aver presentato regolare richiesta alla Federazione Italiana Rugby. In attesa di conoscere se sarà serie A o serie B in casa Bologna Rugby Club ci si è comunque messi al lavoro iniziando la preparazione e la programmazione del prossimo campionato. La squadra continua, anche se ovviamente a ritmi più blandi rispetto a quelli intensi della stagione regolare, ad allenarsi.

Sul fronte tecnico, intanto confermata la guida tecnica di Francesco Brolis, ci si attende qualche fisiologico cambiamento nello staff che segue l’head coach e che tanto bene ha fatto quest’anno. In società c’è piena fiducia in Brolis e nel suo modo di gestire squadra e spogliatoio con la convinzione che se non sarà serie A già quest’anno col ripescaggio, la squadra ha tutte le qualità per conquistarsi subito la promozione sul campo nel campionato che l’attende. Per quel che riguarda partenze-arrivi la situazione è ancora tutta da definire, visto che si attende conferme anche sul campionato a cui la prima squadra del Bologna Rugby Club parteciperà, ma in società c’è l’intenzione di puntare su di un nucleo di giocatori bolognesi, rinforzato da elementi che per studio-lavoro si sono trasferiti nell’hinterland bolognese e con l’innesto, se ritenuto necessario, di quegli elementi necessari per completare, al meglio la rosa.

Ci sarà sicuramente qualche partenza importante, ma i rossoblù sono convinti di poter sopperire con futuri ingressi. Tanto lavoro per lo staff quindi, ma anche per la società che si sta sempre più organizzando e che punta a crescere non solo in campo, ma anche a livello dirigenziale e organizzativo, facendo sempre più del centro sportivo Bonori la propria casa e il punto fondamentale della propria attività. Dalla circolare informativa diramata nei giorni scorsi la Federazione ha infine ufficializzato la data di inizio dei campionato: sia di serie A che di B prenderanno il via domenica 13 ottobre.

Filippo Mazzoni