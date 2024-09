Hockey, dopo le soddisfazioni mondiali di Malagoli e Gavioli fari accesi sulle gare di Pico Mirandola e Amatori. La stagione al via, primo step la Coppa Italia

Smaltita la sbornia per i mondiali in Italia, con due modenesi come Malagoli e Gavioli medaglia di bronzo con la maglia azzurra, l’hockey modenese torna a tuffarsi nelle piccole cose di casa nostra, per l’inizio ufficiale della stagione 2024/25 che lo vede ancora in A2, sia pure con il derby ritrovato.

Si parte domani con la Coppa Italia di Serie A2 e di Serie B, che come è ormai consuetudine giocano la prima fase di qualificazione tra ottobre e dicembre. "E noi la utilizzeremo soprattutto per finalizzare il lavoro di preparazione – chiarisce Iuri Iallacci, allenatore della neopromossa Pico Mirandola – visto che fino ad ora non abbiamo quasi giocato amichevoli: chiaro che poi vediamo che cosa arriva, e non nego che una vittoria in avvio di stagione ci darebbe molto morale".

"È una stagione un po’ da decifrare, gli fa eco Matteo Farina – riconfermato sulla panchina dell’Amatori 1945 Modena –, perché la possibilità di tesserare un secondo straniero potrebbe spostare gli equilibri: noi abbiamo fatto la scelta di non prendere stranieri, e di puntare sui giovani, al cui fianco abbiamo messo elementi di grande esperienza come l’ultimo arrivato Samuele De Pietri." Il livello del campionato sembra si sia innalzato: "Ci sono molte squadre che puntano ai playoff – conclude Farina –, ma non credo che ci sia una squadra ammazzacampionato: noi puntiamo a far crescere ulteriormente i giovani che già avevamo in squadra, come Pochettino e Bozzetto, e che sono arrivati, come Barbieri e Malagoli, soprattutto alla ricerca di quella continuità in fase conclusiva, che ci è sempre un po’ mancata, frenandoci nelle passate stagioni."

"La reintroduzione dei playoff ha sicuramente cambiato la situazione – conclude Iallacci parlando della nuova avventura al via – e ne dovrebbe giovare il livello del campionato, che appare innalzato: dal nostro punto di vista, puntiamo alla salvezza, e credo che ci siano almeno altre due o tre squadre su cui possiamo fare la corsa, cercando magari qualche botto a sorpresa." Il programma della prima giornata però, prevede in A2 un turno di riposo per l’Amatori Modena, mentre la Pico riceve oggi alle 18 al PalaSimoncelli l’ambizioso Correggio: in serie B la Pico gioca a Modena, alle 17 al PalaMadiba, la sfida con la Scandianese, mentre l’Amatori scende domani a Pesaro, alle 17.30.

Riccardo Cavazzoni