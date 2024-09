Il pilota di San Giovanni in Persiceto da venerdì è impegnato nel campionato Supersport GT3: "Siamo in corsa per due titoli». Veronesi riaccende i motori a Vallelunga

La stagione in pista di Pierluigi Veronesi riparte da Vallelunga. Il pilota di San Giovanni in Persiceto ha ricaricato le batterie durante il mese di agosto, con una partecipazione anche all’Historic Minardi Day all’Autodromo di Imola che l’ha visto accompagnare gli sponsor tra i cordoli del tracciato emiliano, iniziando a riassaporare l’asfalto e riprendendo confidenza con la sua vettura.

Da venerdì però si tornerà a fare sul serio visto che sarà impegnato nel penultimo atto del Campionato Italiano Supersport Series GT3 con il doppio impegno sulla pista intitolata a Piero Taruffi. Il driver bolognese sarà sempre al volante della Porsche 992 GT3 Cup del team GLD Racing di Gianluca De Lorenzi, dividendo la vettura con Gian Piero Cristoni. Attualmente Veronesi è terzo in classifica generale e primo nella graduatoria di classe, con le due gare di Vallelunga che assegneranno punteggio doppio e per questo sarà importante non sbagliare per rimanere vicini alla vetta.

"Sarà dura al Piero Taruffi – comincia il pilota bolognese – il circuito ha caratteristiche che non sono favorevoli alla nostra vettura, specialmente in termini di potenza e prestazioni dove pagheremo sempre un gap importante con gli avversari, specialmente le Lamborghini. Con i punti doppi in palio sarà fondamentale non sbagliare nulla e cercare di rimanere vicini alle prime posizioni per non perdere terreno in classifica in vista dell’ultima gara". Veronesi non si dà comunque per vinto e in vista delle due gare sul tracciato romano suona la carica in una stagione finora più che positiva: "Siamo in piena lotta per il titolo di classe e anche per quello assoluto. Rispetto all’obiettivo stagionale stiamo facendo anche meglio quindi cercheremo di proseguire con questo ritmo e vedremo alla fine del campionato a che punto saremo arrivati".

Il week end lungo del driver di San Giovanni in Persiceto inizierà venerdì pomeriggio con le prime prove libere mentre la seconda sessione andrà in scena il sabato mattina, a seguire, alle 15 si terranno le qualifiche. Le due gare andranno in scena invece alla domenica, con Gianpiero Cristoni che disputerà Gara 1 alle ore 11:00 e Pierluigi Gara 2 alle ore 16:05. Come di consueto entrambi i round saranno in diretta streaming sui canali di Formula X Italian Series.