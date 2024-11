Il trofeo di vela ’Raul Gardini’ finisce all’Italia sailing team . Secondo il Circolo velico ravennate

L’Italia sailing team, ovvero la Nazionale italiana della classe Optimist, ha vinto il 3° trofeo ‘Raul Gardini’ organizzato a Marina di Ravenna dal Circolo Velico Ravennate in collaborazione con la Fondazione Raul Gardini, e supportato da Solimar e Sport Valley Regione Emilia-Romagna. Guidati dal coach Marcello Meringolo, i neo campioni europei dell’Italia Sailing Team, destinati a rappresentare il tricolore ai Mondiali di flotta e di team race in programma a Mar De La Plata, in Argentina, hanno anticipato il Circolo della vela Bari e il Circolo Velico Ravennate, finiti a pari punti. Gli azzurrini succedono così allo stesso sodalizio romagnolo e alla Fraglia Vela Riva nell’albo d’oro della manifestazione. Il Trofeo Raul Gardini era valido come ultimo appuntamento del circuito nazionale team race organizzato dall’Associazione italiana classe Optimist e basato su quattro eventi. A imporsi, conquistando il trofeo ‘Flavio Marendon’, è stata la compagine del Circolo Velico Ravennate.

"Non c’è soddisfazione più grande – ha commentato Matteo Plazzi, presidente del Cvr – del riuscire a coinvolgere i giovani. Manifestazioni come il trofeo Raul Gardini riescono nell’intento nonostante si svolga ad autunno inoltrato. Un successo che condividiamo con la Fondazione Raul Gardini, il cui supporto è sempre fondamentale, e con tutti i nostri partner e che ci danno lo stimolo per fare ancor meglio il prossimo anno". La stagione agonistica del sodalizio di via Molo Dalmazia si chiuderà il prossimo 27 novembre con una regata zonale riservata sempre ai giovanissimi dell’Optimist.