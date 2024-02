In 400 domenica di corsa e in bici. Cresce il ‘Duathlon Città di Forlì’

Domenica mattina piazza Saffi, il cuore della città, sarà il teatro della partenza e dell’arrivo della quarta edizione del Duathlon Città di Forlì, la manifestazione che coinvolgerà grandi e bambini per una giornata di sport e di competizione in un centro storico che sarà ancor più affollato e vivo del solito. Al momento sono già stati superati i numeri dell’edizione 2023 con 400 iscritti complessivi: 280 adulti che gareggeranno sulla distanza sprint (5 chilometri di corsa, 20 di bicicletta e altri 2,5 chilometri di corsa) e 120 fra bambini e bambine, ragazzi e ragazze, con ben dieci categorie complessivamente rappresentate che si cimenteranno in percorsi più corti.

Organizzata dal Comune in collaborazione con Asd Sgr Triathlon e Duathlon di Rimini, la manifestazione ha sempre avuto un successo crescente di partecipanti, che potranno scegliere di prendere parte alla corsa ancora fino alle 12 di oggi collegandosi al sito duathlonforli.it I percorsi saranno pianeggianti e coinvolgeranno l’intero centro storico ma anche le zone più lontane della città,

"Questo fatto di essere baricentrico – spiega il vice sindaco Daniele Mezzacapo – è uno dei motivi per cui domenica gareggeranno a Forlì anche adulti e baby provenienti non solo da fuori città ma anche da fuori regione con rappresentative in arrivo da Veneto, Toscana e Lazio. Infatti solitamente manifestazioni di questo tipo vengono confinate in zone industriali o di campagna, qui invece è molto apprezzato e considerato il fatto che il fulcro sia nella piazza principale del centro".

Per prendere parte al Duathlon Sprint Città di Forlì bisogna essere tesserati per la Federazione di triathlon, oppure effettuare un tesseramento giornaliero al costo di 20 euro dietro presentazione del certificato medico agonistico per il triathlon. Il costo del tesseramento giornaliero va aggiunto alla seguente quota di iscrizione: Junior 15 euro, Under 23-S1 25 euro, SE ed oltre 45 euro. Per quanto riguarda la categoria Youth A, B e Juniores il costo del tesseramento sarà di 5 euro.

Alcune strade verranno chiuse a intermittenza per consentire il passaggio dei podisti-ciclisti. L’anno prossimo, a conclusione del quadriennio olimpico, la gara potrebbe anche assegnare il titolo di campione italiano nella prova classica, vale a dire quella da 10 chilometri di corsa, 40 in bici e gli ultimi 5 ancora di corsa. Domenica dalle 9 alle 11, ovviamente scaglionati, ci saranno le partenze dei più giovani, poi alle 12.15 via al Duathlon sprint femminile, mentre alle 12.30 prenderà il via la gara maschile.