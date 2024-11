Ippica - L’allieva di Raffaele Chiaro, pilotata dall’ottimo driver Vincenzo Luongo, si è imposta sul tracciato del Visarno. Memorial Lombardini, Giulia Op sorprende tutti

Partita con grande entusiasmo la seconda parte di stagione del trotto all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’. Nel convegno che ha dato inizio alla nuova stagione di corse autunnali dieci puledri di 2 anni hanno vivacizzato il 18° Memorial Atos Lombardini (montepremi euro 8.800). Nonostante il numero 9 di partenza dalla seconda fila è emersa e ha vinto con coraggio Giulia Op, allieva di Raffaele Chiaro, pilotata dall’ottimo driver Vincenzo Luongo.

In partenza Gucci Wind, con Giampaolo Minnucci, in 14.8 assumeva la leadership e superava incontrastato il km affiancato da Genesi dei Venti e seguito alla corda da Ghost dei Greppi. Dopo 400 metri in 32.4 Vincenzo Luongo all’uscita dell’ultima curva spostava in quarta ruota la reattiva Giulia Op che con un eccellente speed andava a vincere in 1.20.8 sulla generosa Genesi dei Venti, che con Peppino Lombardo precedeva il battistrada Gucci Wind e Ghost dei Greppi con Riccardo Picchi. Giulia Op, portacolori di Vincenzo Palumbo, dopo tre piazzamenti ha siglato il primo successo alla quota di euro 3,93.

Nella qualificazione Anact maschi di trotto uno strepitoso Guglielmo Jet in 1.13.4 demolisce il record dei 2 anni al Visarno. Il Premio Anact (euro 20.900) ha visto un confronto fra nove soggetti di 2 anni sui 1600 metri di pista. L’allievo di Cristian Rizzo, Guglielmo Jet, portacolori della Pink and Black, con Santo Mollo in 13.3 assumeva il comando su Gadiel Jo e Gold Eagle Pi, mentre Giglio degli Dei risaliva all’esterno con Gocciadoro. Il leader Guglielmo Jet teneva alta l’andatura e superava i 600 in 43.4. Guglielmo Jet dimostrava di essere il migliore con una costante progressione e staccava tutti in retta d’arrivo imponendosi in 1.13.4. Gold Eagle Pi con Gubellini si piazzava secondo a distanza in 1.14.8, davanti a Grandslam e Gadiel Jo. Per il figlio di Mahrajah quarto successo in cinque corse alla quota di euro 2,12.

Francesco Querusti