Ippica: oggi all’ippodromo ’Cesare Meli’ convegno di spessore. Si accende al Visarno la stagione del galoppo

All’ippodromo ‘Cesare Meli’ del Visarno alle Cascine, inizia oggi la seconda parte della stagione del galoppo. Dopo due mesi di stop grande attesa per un convegno di sei corse che prenderà il via alle ore 16,40 per concludersi alle 19,35. Una giornata spettacolare che vedrà in pista 54 purosangue, con la massima attenzione che sarà incentrata sulla corsa clou ‘Premio Stanislaw Poniatowski’, con montepremi di euro 12.000. Evento riservato ai 3 anni sui 1200 metri. Ma tutte le corse avranno un alto interesse ed elevato valore dei partecipanti con pronostici molto difficili

I favoriti: 1° corsa: Nisida e Amata Immortale. 2° corsa: Lethal Spirit e Great Day Out. 3° corsa: Lord of Rules e King of The Waves. 4° corsa:Havana Billy, Wonder e Soul Sister. 5° corsa: Brooklyn, Nientemeno e Kandy House. 6° corsa:Comet Rocher, Puo’ Succede e Still.

In totale saranno 10 le giornate di corse al Visarno nel bimestre settembre e ottobre 2024. Il Ministero delle Risorse Agricole ha assegnato all’Ippodromo Cesare Meli a settembre quattro convegni di galoppo: mercoledì 4, giovedì 12, giovedì 19 e giovedì 26; sei giornate di corse al galoppo in ottobre: giovedì 3, giovedì 10, sabato 12, mercoledì 16, mercoledì 23 e mercoledì 30. In ottobre previste pure due giornate di trotto il 22 e 29, in virtù del doppio anello di pista che consente all’impianto comunale fiorentino di ospitare sia competizioni di galoppo che di trotto. Tanti gli appuntamenti di valore e la Sanfelice che gestisce l’ippodromo, sotto la direzione di Carlo e Laura Meli, cercherà sempre più di coinvolgere, la città. le forze imprenditoriali, politiche e le Associazioni per aprire le porte a tante iniziative sportive e collaterali, con spazio anche alla solidarietà.

Infine da ricordare che in memoria di Cesare Meli, a cui è intitolato l’ippodromo di Firenze, la Federnat ha assegnato quest’anno a Siracusa l’organizzazione della giornata finale della manifestazione ‘Gran Premio Federnat - Memorial Cesare Meli’. Si correrà a fine mese, domenica 29 settembre, ed è uno degli eventi più importanti del panorama ippico nazionale.

Francesco Querusti