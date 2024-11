Le premiazioni paralimpiche. Rigo, Petrillo, Cortini, Napoli, Bedin. Melandri e Dlf: la sfilata di campioni

Il comitato paralimpico Emilia-Romagna fa festa oggi, alle 17, nell’aula Magna della regione con la consegna delle benemerenze relative al 2023. Insieme con la presidente del Cip Emilia-Romagna, Melissa Milani, ci saranno Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione, l’assessora allo sport Roberta Li Calzi e il membro di giunta Coni, Cesare Mattei.

Tra le medaglie d’oro Leonardo Rigo della Zinella scherma di Magda Melandri, primo ai mondiali di fioretto categoria C. Argento per Valentina Petrillo (nella foto Ansa), bronzo nei 400 categoria T12 ai mondiali di atletica. Bronzo per il ciclista Davide Cortini di Imola, quinto ai campionati del mondo nella prova in linea categoria H3 e Giorgio Napoli vincitore del campionato europeo di baseball per non vedenti. Stella d’argento al Dlf Bologna. Palme a Magda Melandri e Claudia Bedin tecnico di basket in carrozzina di Bologna.

E a proposito di scherma paralimpica ieri, a Pisa, nella tappa di Coppa del Mondo, bronzo per Emanuele Lambertini nel fioretto categoria A.

"Si chiude un 2024 di altissimo livello per il mondo paralimpico – afferma Melissa Milani – che per noi si è aperto in aprile con la partecipazione ad Exposanità, ma che ha avuto nei giochi paralimpici di Parigi il proprio apice. Vorrei ringraziare tutti coloro che si prodigano o per la promozione delle nostre discipline e per rendere il più accessibile possibile lo sport a tutte le tipologia di disabilità. Obiettivo numero uno rimane quello di aumentare la base dei praticanti, facendo uscire dalle loro case ragazzi e adulti con disabilità. Diventa naturale, poi, che crescano anche i risultati agonistici che in regione sono in continuo miglioramento".

a. gal.