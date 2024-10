Le prestazioni di Santese stanno migliorando sempre di più. Per il giovane di Atletica Estense un futuro ancora tutto da scrivere

Centonovanta centimetri di altezza per poco più di cento chili di forza, rapidità e motivazione a soli quindici anni e mezzo che lo hanno portato sul podio tricolore del getto del peso under 16. Lorenzo Santese stupisce chi non lo conosce, chi magari lo incontra saltuariamente mentre da Portomaggiore raggiunge quotidianamente in treno il Liceo Scientifico di Argenta, abbigliato e scanzonato come ogni quindicenne. Lorenzo scopre l’atletica leggera meno di due anni fa, dopo l’esperienza alle Miniolimpiadi del Reno e inizia a lanciare nel prato adiacente le scuole di Portomaggiore. Le prime competizioni nel 2023 e dal 2024 in pedana con i colori di Atletica Estense con l’esordio alle gare indoor di febbraio scorso, la maglietta giallo fluo della società ferrarese e degli short da mare un poco naif, 12,27 metri la sua prima gara e la prima medaglia. A inizio giugno è costantemente a ridosso dei 15 metri, a settembre il titolo regionale U16 con la misura di 16,17 metri che gli vale la convocazione regionale ai Campionati Italiani Individuali di Caorle a rappresentare non solo Atletica Estense ma l’intera Emilia Romagna nella classifica generale per regioni. Il resto è cronaca di sabato mattina scorso sulla pedana della località turistica a nord di Venezia. Lorenzo al quinto e penultimo lancio raggiunge 17,25 metri, non una misura qualunque ma il nuovo record regionale del getto del peso cadetti, un record che ha resistito 30 anni. Il sesto e ultimo turno non modifica la classifica e Lorenzo Santese sale sul podio al terzo posto nazionale, ricevendo la medaglia di bronzo dal primatista italiano e campione europeo Leonardo Fabbri, che ha seguito tutta la gara da bordo campo. Il resto sono abbracci e un poco di commozione per i tecnici rimasti accanto a Lorenzo dal riscaldamento a fine gara, ed i familiari ben defilati per tutto il periodo della competizione.