Memorial Massimi e trofeo Romani, festa a Montecatini. Foto e classifica

Ponte Buggianese (Pistoia), 3 novembre 2024 – Giornata di sport e commozione al ciclodromo di Ponte Buggianese, dove circa 400 partecipanti hanno corso per onorare la memoria di due figure indimenticabili della comunità: Massimo Massimi e Pierluigi Romani. L’evento, organizzato con passione dal Montecatini Marathon, ha trasformato una semplice gara in un momento di ricordo collettivo, unendo giovani, atleti e non competitivi in un percorso di 10 km, valido per il Campionato regionale UISP di corsa su strada. Oltre alla corsa, i partecipanti hanno avuto la possibilità di immergersi nell’incanto naturale del padule attiguo, per una passeggiata che ha reso questa manifestazione ancora più inclusiva e dal sapore familiare.

Il patrocinio dei Comuni di Montecatini e Ponte Buggianese ha confermato l’importanza e il valore di un evento che riesce a coniugare sport, comunità e memoria. Lo sport che unisce e ricorda Questa giornata ha voluto rendere omaggio a Massimo Massimi, strappato ai suoi cari e alla comunità di Ponte Buggianese all’età di soli 17 anni in un tragico incidente, e a Pierluigi Romani, detto "Pier" dagli amici, figura amata del gruppo sportivo, che ha lottato con coraggio contro una malattia incurabile. Pierluigi, anima e cuore della squadra, ha lasciato un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo continua a vivere in ogni passo di chi corre, spinto dallo stesso amore per lo sport che lui incarnava.

Un contributo alla solidarietà A rendere ancora più speciale questa giornata è stato il servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso, che con le sue immagini non solo ha immortalato i momenti salienti della manifestazione, ma ha anche contribuito alla raccolta fondi per la beneficenza. Un gesto prezioso, che lega sport e solidarietà in una cornice di autentica partecipazione e condivisione. La grande partecipazione e l’emozione palpabile tra gli atleti e il pubblico confermano quanto eventi come il Memorial Massimi e il Trofeo Romani siano più di una corsa. Sono un rito collettivo, un inno allo spirito sportivo e alla memoria di chi ha lasciato un segno indelebile. Un evento che dimostra, ancora una volta, come il podismo possa essere veicolo di valori profondi, unendo il ricordo al presente, l’impegno sportivo alla solidarietà.