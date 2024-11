MONDIALI DI Karate. Sette medaglie per gli atleti del Team Nava

Quattro ori, due argenti e un bronzo. I tre atleti del Team Nava di Castelfranco hanno conquistato sei podi ai mondiali di Karate che hanno avuto luogo a Buenos Aires in Argentina. I tre – Lavinia Alcamo, Agnese Castellano e Alessio Casalini – hanno gareggiato sia individualmente che con la nazionale italiana. Un’altra grande soddisfazione per il Team Nava guidato da Edoardo e dal figlio Simon che da anni preparano al meglio decine di ragazze e ragazzi che poi partecipano a competizioni regionali, nazionali e internazionali. Una piccola realtà di provincia che ogni volta che sale sul tatami compete alla pari con squadre molto più attrezzate e dal passato prestigioso.

Ai mondiali in Argentina Lavinia Alcamo (nella foto a sinistra) ha conquistato l’oro individuale nella categoria Juniores (+58 chili) e il primo posto anche nella prestazione a squadre con la nazionale Azzurra. Per Agnese Castellano (nella foto a destra) argento individuale nella categoria Cadetti (+55 chili) e a squadre con l’Italia. Alessio Casalini bronzo individuale e oro a squadre categoria Cadetti (+61 chili). La competizione mondiale di Karate Kumite (da combattimento) ha fatto registrare un’altra grande soddisfazione per il Team Nava con il primo posto nella categoria Speranze per Mattia Devicenti.