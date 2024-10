Motori. Campionati nazionali. Le finali in autodromo

L’autodromo di Monza si appresta a vivere un altro weekend all’insegna della velocità, ospitando le gare conclusive di diversi campionati nazionali e l’ultima prova del campionato europeo di Formula 4 (Euro4 Championship). In questa categoria tra l’altro, proprio qui a Monza ci sarà il debutto del team francese Art Grand Prix, fondato nel 1996 da Frédéric Vasseur, attuale team principal della Ferrari. In programma anche le prove conclusive del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint e dei trofei monomarca Porsche Carrera Cup Italia e Mini Challenge. Saranno in pista anche le vetture che hanno fatto la storia del motorsport per il penultimo round stagionale del Campionato Italiano Velocità Autostoriche (Civa), dove si potrà assistere agli ultimi duelli di alta classifica, come quello tra Fulvio Luca Bressan su BMW TI che è in testa e Riccardo Raimondi, secondo su Jaguar E Type (R1) o quello tra Massimo Lodi su Porsche 911 3.0, in vantaggio di un solo punto su Mimmo Guagliardo alla guida di un’altra Porsche 911 (R2). Auto in pista fin dalle 8.30 di oggi per le prove libere del Zinox F2000 Trophy e per l’intera giornata fino alla conclusione, poco prima delle 19 con le libere del Campionato Italiano auto storiche.

Domani qualifiche del mattino, dalle 8.30 e poi dalle 13.10 la Gara 1 delle diverse categorie, con le Gran Turismo sprint Gt alle 17.55. Giornata clou domenica con Gara 2 per l’Euro4 Championship dalle 8.40, poi la gara unica delle auto storiche e a proseguire le altre categorie. Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito per tribune e paddock. Le persone con disabilità potranno accedere alla sala 112 del building Hospitality e usufruire del parcheggio di fronte al Monza circuit shop, nei pressi della statua di Fangio. I parcheggi interni dell’autodromo si pagano.

Gabriele Bassani